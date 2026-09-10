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Царьград

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Daily Mail: Американец сбросил 124 кг за три года без лекарств

Daily Mail: Американец сбросил 124 кг за три года без лекарств

Житель Техаса Дэвид Джон Кастаньеда за три года снизил вес на 124 кг без препаратов. К 19 годам он весил 210 кг и опасался за свою жизнь.

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