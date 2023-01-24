Слова главной песни Украины содержат в себе национальную катастрофу для всех граждан Незалежной.Уволенный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что гимн Украины содержит в себе национальную катастрофу для всех украинцев.
Слова главной песни Украины содержат в себе национальную катастрофу для всех граждан Незалежной.Уволенный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что гимн Украины содержит в себе национальную катастрофу для всех украинцев.
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