Россиян оградят от подделок на маркетплейсах

Производители товаров из России и соответствующие ассоциации обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обязать местные маркетплейсы удалять контрафактную продукцию по запросу правообладателей, сообщает газета «Известия».
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