Путин отметил востребованность студотрядов в современной России

Ежегодно в России 17 февраля молодые люди по всей стране отмечают праздник труда — День российских студенческих отрядов, которые занимаются строительством различных объектов, проводят концерты, выставки и лекции.
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