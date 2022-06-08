Мировое обозрение

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«Ситроникс» планирует развернуть ДЗЗ-группировку из 157 спутников

«Ситроникс» планирует развернуть ДЗЗ-группировку из 157 спутников

Группа «Ситроникс», входящая в АФК «Система», планирует реализовать проект по созданию новой спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

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