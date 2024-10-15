Выпускники «Академии Сергея Безрукова» представили стратегии развития «театров будущего»

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 15 октября, ФедералПресс. Участники образовательной программы «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров будущего» подвели итоги обучения и представили стратегии развития российских театров.
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