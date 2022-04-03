Теперь от 270 долларов. Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ подешевели в Китае

В Китае снижена стоимость на смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+. Напомним, по сути, это одна модель со 120-герцовым экраном AMOLED, SoC MediaTek Dimensity 920, 108-мегапиксельной камерой и стереодинамиками JBL.
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