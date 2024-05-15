У ВСУ уже нет сил, чтобы закрыть все дыры на фронте

У Украины не хватает сил и средств для того, чтобы удерживать всю увеличившуюся линию фронта. Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».