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На Камчатке из-за шторма затопило аэропорт

На Камчатке из-за шторма затопило аэропорт

В аэропорту Тиличики в Олюторском районе на Камчатке из-за мощного шторма в акватории Берингова и Охотского морей затопило взлетно-посадочную полосу, о чем в своих социальных сетях сообщил глава регионального министерства по ЧС Сергей Лебедев.

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