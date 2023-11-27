На Камчатке из-за шторма затопило аэропорт

В аэропорту Тиличики в Олюторском районе на Камчатке из-за мощного шторма в акватории Берингова и Охотского морей затопило взлетно-посадочную полосу, о чем в своих социальных сетях сообщил глава регионального министерства по ЧС Сергей Лебедев.