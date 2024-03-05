Bloomberg: союзники Берлина из-за прослушки ВС ФРГ призвали к усилению безопасности

Союзники Германии после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера (ВС ФРГ) призвали страну усилить меры безопасности в отношении секретной информации, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
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