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  • Владимир
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IU будет ждать его из армии? Тэхен уже не скрывает отношения

IU будет ждать его из армии? Тэхен уже не скрывает отношения

Компания, которая сотрудничает с Тэхеном (Taehyung) из BTS BigHit наконец подтвердила тот факт, что парень появится в музыкальном видео певицы IU, с которой коллектив пересекается достаточно часто но об общих событиях.

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