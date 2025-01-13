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Мировые цены на нефть подскочили до максимума с августа

Мировые цены на нефть подскочили до максимума с августа

Мировые цены на нефть подскочили в понедельник выше 81 доллара за баррель (на момент написания материала показатель рос на 1,53 процента, до 80,98 доллара) на фоне новых американских санкций в отношении российского нефтяного сектора.

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