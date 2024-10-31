Свыше половины петербуржцев не готовы идти на компромисс по зарплате

В Санкт-Петербурге, несмотря на изменения на рынке труда, свыше половины экономически активного населения удерживают свои ожидания относительно уровня зарплаты на прежнем уровне, и не готовы снижать планку даже при трудоустройстве.
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