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NewsOne

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Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши после окончания конфликта

Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши после окончания конфликта

Начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24 заявил, что Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, после окончания конфликта.

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