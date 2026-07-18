Украина сможет пользоваться воздушными танкерами Польши после окончания конфликта

Начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши, генерал Иренуш Новак в интервью изданию Defence24 заявил, что Украина сможет пользоваться самолетами дозаправки в воздухе, которые Польша еще только закупает, после окончания конфликта.
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