Крымская газета

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Благоустройство дворов в пгт Первомайское обойдётся в 30 млн рублей

Благоустройство дворов в пгт Первомайское обойдётся в 30 млн рублей

В Первомайском районе Крыма ведётся благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках подписанного ранее соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Крыма, стоимость работ составляет больше 31 миллиона рублей.

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