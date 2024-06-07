Собянин: Представители более 80 стран примут участие в саммите BRICS+ в Москве

Представители более чем 80 стран дали предварительное согласие на участие в саммите Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit.
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