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Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над братом Нурмагомедова

Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над братом Нурмагомедова

Петр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил грузина Мераба Двалишвили с победой над россиянином Умаром Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

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