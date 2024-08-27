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Парламентская газета

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Анатолий Аксаков: Ипотека может стать доступнее

Анатолий Аксаков: Ипотека может стать доступнее

Вполне возможно, до конца года в правовом поле появится понятие «жилищный накопительный вклад». Инструмент предназначен для россиян, которые не имеют возможности внести первоначальный взнос по ипотечному кредиту сразу.

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