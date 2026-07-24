В МВД захотели внести изменения в экзамен на водительские права

МВД России предложило изменить регламент по проведению экзамена на водительские права. В частности, ведомство захотело исключить обязанность по предоставлению медицинской справки в бумажном виде и дополнить перечень оснований для прекращения экзамена, говорится в проекте приказа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии