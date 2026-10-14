Рестайлинговый Buick LaCrosse: прежние стиль и мотор, новый интерьер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"«Четвертый» Buick LaCrosse дебютировал весной 2023 года и стал эксклюзивом для Китая: с рынка США седан ушел еще в третьем поколении в 2019-м.
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