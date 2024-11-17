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Русская весна

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Глава МИД Украины сделал заявление после утренних ударов Армии России

Глава МИД Украины сделал заявление после утренних ударов Армии России

Российские военные нанесли один из самых массированных ударов по объектам на Украине, написал в соцсети X глава МИД «незалежной» Андрей Сибига.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Где они этих маньяков находят ? Или среда сама их &quot;выращивает&quot;?
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9 час.

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