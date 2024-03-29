Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Майами

Екатерина Александрова уступила Даниэль Коллинз м не смогла выйти в финал крупного турнира. В Майами завершился полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась с Даниэль Коллинз.