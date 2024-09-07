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Другая эпоха. Куда смотрят Сахалин и Курилы

Другая эпоха. Куда смотрят Сахалин и Курилы

Фото: Сергей Кривошеев/РИА Новости Текст: Юрий Васильев, Сахалинская область – Москва 2,9K прочтений Вчера Почему отремонтированными подъездами на Сахалине гордятся даже больше, чем запуском водородного полигона? Зачем нужен глубоководный порт-убежище и чем губернатор бесит сахалинцев и курильчан? Спецкор газеты ВЗГЛЯД, обновил свои ощущения от пребывания на самом большом острове России.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
Отлично! рада за Сахалин и Россию!
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