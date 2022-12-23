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Семин назвал Акинфеева лучшим игроком года в России. Головин, Миранчук, Клаудиньо и Вендел – в топ-5

Юрий Семин назвал пятерку лучших игроков в России в 2022 году. На первое место бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России поставил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

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