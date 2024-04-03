Екатеринбургский депутат отсудил компенсацию за преследование из-за Навального*

Европейский суд по правам человека присудил депутату гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константину Киселеву компенсацию за преследование из-за поддержки Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов).
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