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День психолога в 2024 году: когда отмечают, история, традиции и как поздравить

День психолога в 2024 году: когда отмечают, история, традиции и как поздравить

Когда отмечают День психолога?В России День психолога отмечается ежегодно 22 ноября. Эта дата была выбрана в честь основания в 1994 году Российской психологической ассоциации, которая стала отправной точкой для развития профессионального сообщества психологов в стране.

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