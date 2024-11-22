День психолога в 2024 году: когда отмечают, история, традиции и как поздравить

Когда отмечают День психолога?В России День психолога отмечается ежегодно 22 ноября. Эта дата была выбрана в честь основания в 1994 году Российской психологической ассоциации, которая стала отправной точкой для развития профессионального сообщества психологов в стране.
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