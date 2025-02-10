Вашингтон хочет отобрать у Зеленского литий и неон, которые уже принадлежат России

Вместо разработки собственных месторождений Трамп хочет забрать украинские, но скорее они станут нашими Константин Ольшанский Фото: Донат Сорокин/ТАСС Дональд Трамп продолжает фонтанировать идеями по переустройству мира.
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