Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильевич
    Всё заточено под репетитора! Еще ни один не ответил, чем лучше школьные сегодняшние программы от советских. Это все б...Не считая расходо...
  • ВераВерная
    Да уж, работы у наших силовиков непочатый край. Окопались ждуны и изменники везде. Вот так живёшь, и знать не знаешь,...Сети шпионажа
  • Иван Агеев
    Саня, что-то в последнее время ты ничего не пишешь? Прям, поскучнело без тебя, не приболел, часом?Ошибка Китая, кот...

Номер со "звонком другу" не прошел. США оказались в очень сложном положении.

Номер со "звонком другу" не прошел. США оказались в очень сложном положении.

Не успел наш МИГ-31, мягко скажем, изменить план полёта американского БПЛА стоимостью под 200 млн долларов, как министр обороны США, видимо отменив визит к врачу, стал лихорадочно дозваниваться до нашего министра Белоусова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Если точной информации о характере разговора нет ни у кого и  есть только догадки и различные теории, то откуда автор высосал, что были уговоры и даже угрозы?😀
Ответить
1 д.
ЮС
Юдкевич Сергей
Это очевидность.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх