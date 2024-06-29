Номер со "звонком другу" не прошел. США оказались в очень сложном положении.

Не успел наш МИГ-31, мягко скажем, изменить план полёта американского БПЛА стоимостью под 200 млн долларов, как министр обороны США, видимо отменив визит к врачу, стал лихорадочно дозваниваться до нашего министра Белоусова.
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