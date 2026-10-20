Смена сезона – традиционный повод пересмотреть гардероб, но в последние годы эта задача усложнилась. Тренды сменяют друг друга быстрее, чем успевают дойти до масс-маркета, а граница между "актуальным" и "устаревшим" размывается.
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