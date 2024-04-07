Поможет от деменции и в сбросе веса: исследователи открыли новую пользу шоколада Алиса БронскаяВ апреле китайские исследователи опубликовали результаты своего исследования, посвященного теобромину — веществу, содержащемуся в шоколаде.
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