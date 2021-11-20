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Технология отрицания

Технология отрицания

Американские законодатели продолжают радовать нас своим искромётным юмором. Не знай я реального назначения Конгресса Соединённых Штатов, подумал бы, что это такой себе аналог «Комеди Клаба».

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