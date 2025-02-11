Учебный интерес: как аккаунты школьников на «Госуслугах» привлекают мошенников

Аккаунты школьников на «Госуслугах» могут оказаться под прицелом мошенников, предупредили эксперты. Взломанные учетные записи подростков могут стать инструментом атак на их семьи и использоваться в других схемах злоумышленников.
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