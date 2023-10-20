Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил (ВС) РФ в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе спецоперации от , о чем сообщается на сайте Кремля.