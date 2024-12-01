Мэр Перми Эдуард Соснин показал на фото своего домашнего Шекспира

У главы живёт бостон-терьер.30 ноября по всему миру празднуется день домашних животных. По всей видимости, именно в связи с этим мэр Перми Эдуард Соснин опубликовал в своих социальных сетях фотографии домашнего питомца - бостон-терьера с литературной кличкой Шекспир.
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