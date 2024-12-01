Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Ай, ай, ай...какая жалость...отменили подаяние старушке... А ведь она в свое время, можно сказать - вскормила целый С..."Надоела слушател...
  • Амара Карпова
    Конечно👍💯Я бы не сомневалась👊🙏🇷🇺Симоньян уверена ...
  • Амара Карпова
    Не смотрим😅поэтому не интересны эти дешевые клоуны и клоунессы🤮"Отпелись": В Сет...

Мэр Перми Эдуард Соснин показал на фото своего домашнего Шекспира

Мэр Перми Эдуард Соснин показал на фото своего домашнего Шекспира

У главы живёт бостон-терьер.30 ноября по всему миру празднуется день домашних животных. По всей видимости, именно в связи с этим мэр Перми Эдуард Соснин опубликовал в своих социальных сетях фотографии домашнего питомца - бостон-терьера с литературной кличкой Шекспир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх