Мэр Перми Эдуард Соснин показал на фото своего домашнего Шекспира

У главы живёт бостон-терьер.30 ноября по всему миру празднуется день домашних животных. По всей видимости, именно в связи с этим мэр Перми Эдуард Соснин опубликовал в своих социальных сетях фотографии домашнего питомца - бостон-терьера с литературной кличкой Шекспир.