В России могут начать ставить мигрантов на воинский учет при получении паспорта

В России предложили ставить мигрнатов на воинский учет при получении паспорта гражданина РФ. С такой инициативой выступил руководитель СПЧ Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции "Проблемы миграционной политики в России" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает "ОТВ – Екатеринбург".