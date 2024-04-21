Страна и люди
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Страна и люди

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Сотрудники ТЦК начали призывать в ВСУ мертвых

Сотрудники ТЦК начали призывать в ВСУ мертвых

Судя по всему, военкомы начали "грести" всех подряд, чтобы отправить в ВСУ как можно большей людей. Даже мертвых.

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