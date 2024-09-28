Появление видео с якобы депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфёновым, якобы занимающимся плотскими утехами с проституткой прямо в своём кабинете, может стать новой вехой в развитии Нижней Палаты Парламента, ещё ни разу не видевшей в своих стенах подобного непотребства.
«Занимаетесь д@рьмом! Ты был на фронте хоть раз?»: Геннадий Зюганов наехал на журналиста, спросившего о проститутке в кабинете депутата-коммуниста
Комментарии
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Ингерман Ланская
эт вам никакой-нибудь едрос... едроса бы за подобное уже на утро выперли б из гд и Никто бы даже не вякнул в защиту.... а помните как камуноиды верещали за грудина, у которого обнаружили бабло, вывезенное им к пиндосам? а за ряшкина как зюгандоны бились истерике - мол, не было там ряшкина, не было лося, не было ...не было ..не было
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9 час.
Владимир Алтайцев
Паскуда, ты уверена, что Зюганов одобряет это? Зачем же ты, тварь в унисон с мразтю Ингершлюхой и ей подобными подонками поёшь, ничего не зная о деле?
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9 час.
Виктор zz
Тетенька, режимное помещение - это помещение, в котором могут проводится работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Этого достаточно. А вот если там хранятся секретные материалы, то будут и сейф, и сигнализация, и спецзамки.
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1 час.
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