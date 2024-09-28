«Занимаетесь д@рьмом! Ты был на фронте хоть раз?»: Геннадий Зюганов наехал на журналиста, спросившего о проститутке в кабинете депутата-коммуниста

Ингерман Ланская

эт вам никакой-нибудь едрос... едроса бы за подобное уже на утро выперли б из гд и Никто бы даже не вякнул в защиту.... а помните как камуноиды верещали за грудина, у которого обнаружили бабло, вывезенное им к пиндосам? а за ряшкина как зюгандоны бились истерике - мол, не было там ряшкина, не было лося, не было ...не было ..не было