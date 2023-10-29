Тренера по лёгкой атлетике обвинили в совращении малолетней воспитанницы

Тренер по лёгкой атлетике обвиняется в развратных действиях в отношении малолетней воспитанницы. Как сообщает СУСК РФ по Приморскому краю, в августе 2021 года и в мае 2023 года тренер совершал «развратные действия» в отношении воспитанницы в гостиницах.