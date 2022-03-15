Рангник о судье: «Он часто попадался на попытки потянуть время, постоянно кто-то лежал на газоне»

Ральф Рангник осудил попытки игроков «Атлетико» тянуть время в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

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