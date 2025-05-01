В ИХР РАН создали гель для лечения псориаза и артрита с метотрексатом

Исследователи из Института химии растворов РАН предложили новую лекарственную форму метотрексата — препарата, который традиционно применяется в виде таблеток и инъекций для лечения псориаза и ревматоидного артрита.
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