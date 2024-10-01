Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Т Н
    🤨👍🏻Похоже, началось....
  • Sobering
    Не нужно брать пример с Израиля. Вы сами дали понять, что это Лондон подстрекает Израиль для уничтожения последнего.Похоже, началось....
  • Sobering
    Для России да, ничего не изменится, она останется в белой рубашке. А вот всему Ближнему Востоку, Лондону, Китаю и США...Похоже, началось....

В Москве началось бабье лето

В Москве началось бабье лето

В Москве с началом октября вступает в силу бабье лето. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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