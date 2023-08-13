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Почеттино о Клоппе: «Люблю его, но хочу обыграть «Ливерпуль». Нравятся философия и характер Юргена»

Почеттино о Клоппе: «Люблю его, но хочу обыграть «Ливерпуль». Нравятся философия и характер Юргена»

«Он лучше умеет показывать свой характер! Да, страсть у него всегда на месте. Да, я люблю его. Люблю его в хорошем смысле, но хочу обыграть его команду.

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