В Совфеде презентовали книгу «Военные преступления киевского режима»

Сенаторам презентовали книгу «Военные преступления киевского режима». Об издании, подготовленном Международным общественным трибуналом, рассказал в ходе очередного пленарного заседания первый заместитель председателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров.
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