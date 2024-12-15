На горнолыжном курорте найдены тела 12 мертвых человек

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури обнаружены тела 12 человек. Расследование продолжается, поскольку причина смерти иностранных граждан, найденных в общежитии индийского ресторана, остается неизвестной.
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