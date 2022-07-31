Министр иностранных дел Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что не допустит нового референдума о независимости Шотландии, если ее изберут премьером.
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