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Происшествия

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Московские полицейские задержали подозреваемую в серии мошеннических действий под предлогом оказания оккультных услуг

Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и Отдела МВД России по району Выхино-Жулебино во взаимодействии с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержана жительница Подмосковья, выдававшая себя за целительницу.

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