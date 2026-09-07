Московские полицейские задержали подозреваемую в серии мошеннических действий под предлогом оказания оккультных услуг

Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве и Отдела МВД России по району Выхино-Жулебино во взаимодействии с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержана жительница Подмосковья, выдававшая себя за целительницу.