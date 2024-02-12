Армия Израиля обнаружила в городе Рафах двух заложников ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в городе Рафах в секторе Газа были обнаружены два заложника, похищенные палестинским движением ХАМАС в октябре прошлого года, говорится в Telegram-канале армии.
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