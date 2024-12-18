Бывшего мужа Седоковой похоронят на родине

17 декабря не стало экс-супруга певицы Анны Седоковой Тиммы Яниса. Мама 32-летнего мужчины заявила, что ситуация с деньгами в семье не самая благоприятная, поэтому родные вынуждены собирать деньги на похороны спортсмена.
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