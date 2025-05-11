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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +16°, пасмурно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +14°, малооблачно• Алушта: +15°, облачно• Евпатория: +15°, малооблачно• Саки: +16°, облачно• Бахчисарай: +14°, облачно• Джанкой: +18°, пасмурно• Судак: +15°, малооблачно• Фео.

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