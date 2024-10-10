Обнаружены признаки строительства КНДР атомной подлодки

Северная Корея в северо-восточной части страны может строить атомную подводную лодку (АПЛ). Как сообщает агентство «Ёнхап», соответствующие признаки на спутниковых снимках обнаружили южнокорейские военные.
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